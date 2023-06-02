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НовостиОбщество2 июня 2023 12:51

В Калининграде в субботу проведут детский фестиваль профессий

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в субботу, 3 июня, второй раз состоится детский фестиваль профессий.

Семейный праздник проведут в сквере 70-летия Калининградской области на территории музыкального фонтана с 11 до 17 часов.

Как рассказали в пресс-служба областного правительства, каждый ребенок сможет попробовать себя в строительных профессиях: инженер, архитектор, проектировщик и реставратор.

«Дети будут замешивать бетон, класть кирпич, обустраивать стропильную систему кровли, проектировать небоскреб, формировать и выливать утраченные детали, окрашивать различные поверхности и многое другое», - говорят организаторы.

Вход свободный. Регистрация не нужна.