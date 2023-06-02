В Калининграде полицейские собаки Егоза и Корсар стали родителями

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Щенки родились впервые в Центре кинологической службы УМВД у служебных немецких овчарок Егозы и Корсара.

«Вместе с кинологом Корсар пришел к так называемому родильному дому для собак, чтобы встретить маму и малышей. Новоиспеченные родители уже несколько лет служат в полиции, выезжают в составе следственно-оперативной группы и помогают раскрывать преступления», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь маме придется сделать небольшой перерыв в карьере, чтобы провести время с щенками.

Готовы ли малыши к службе, и на чем будут специализироваться, станет понятно только через год.