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НовостиПроисшествия2 июня 2023 14:58

Задержан мошенник из Тамбова, который обманывал калининградцев в соцсетях

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Тамбова попался на мошенничестве в социальных сетях, н успел обмануть нескольких калининградцев.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник выманивал деньги под мнимыми предлогами.

В частности, выпросил у одного калининградца 10 тысяч рублей, у другого – 30 тысяч под предлогом организации похорон родственника.

«Мужчина добавлялся в друзья к людям, изучал их профили и профили их знакомых, после чего взламывал чужой аккаунт и рассылал сообщения определенным людям, выбранным из списка контактов», - рассказали в полиции.

Оперативники выяснили, что мошенник работает с территории Иркутска, и выехали в служебную командировку.

К тому времени подозреваемого уже задержали местные сотрудники полиции за совершение аналогичных преступлений.

Мошенник заключен под стражу.