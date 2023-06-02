Министр: В Калининградской области открыто 300 вакансий в системе образования

В Калининградской области открыто около 300 вакансий в образовательных учреждениях города и муниципалитетов. Учителей не хватает. Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева сказала 2 июня, в пятницу, в эфире Центра развития региона в «ВКонтакте».

- Конечно, дефицит есть. Он есть и в Калининграде, и за его пределами, в муниципальных образованиях. Приблизительно проблемы одни и те же, - говорит министр. – Нам сегодня нужны предметники, в первую очередь, по самым основным предметам, которые имеют самую большую нагрузку и объем часов в учебном плане: учителя русского языка, математики, физики, информатики и других предметов.

По словам Светланы Трусеневой, в регионе в системе образования сегодня не хватает 150-160 учителей.

- Есть и учителя, которые хотели бы уйти. Мы их умоляем, просим, и очень благодарны за то, что они остаются работать. Это тоже порядка такой же цифры. Так, около 300 вакансий сегодня открыты в образовательных организациях региона, - сказала министр.