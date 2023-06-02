В семи школах Калининградской области откроют медицинские классы

В Калининградской области в новом учебном году хотят открыть медицинские классы в семи школах на базе седьмых классов. Ребята в них будут делать упор на обучение медицинскому делу.

Об этом министр образования Калининградской области Светлана Трусенева сказала 2 июня, в пятницу, в эфире Центра развития региона в «ВКонтакте».

По ее словам, такие классы будут функционировать в ШИЛИ и школе №58 лицей №49, лицей №35 Калининграда, «Вектор» Зеленоградска, средняя школа Зеленоградска и школа №3 Гусева.

- Семь школ набирают седьмые и десятые классы, - отметила министр.