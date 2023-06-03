В Калининграде стартовал экологический проект по уборке мусора в Преголе

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в субботу, 3 июня, открывается проект «Чистые водоемы - зеркало Калининграда». В 11:00 на гребной базе спортшколы на набережной Карбышева, перед участниками и гостями выступят гребцы на академических лодках и байдарках. Каждый участник сможет попробовать свои силы в гребле на каяках.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках проекта в период с 3 июня по 30 июня (понедельник-пятница с 10.00 до 14.00 часов) будут проводиться экологические рейды по уборке плавающего мусора береговой линии и реки Преголя и тренировочные занятия по гребле на каяках.

К участию в проекте приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.