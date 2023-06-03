У Верхнего озера в субботу откроют фотозоны и интерактивные площадки

В Калининграде в субботу, 3 июня, на территории набережной Верхнего озера (между озером и скейт-площадкой, включая зеленую зону), пройдет «Большой городской семейный Фотопикник». Как рассказали в пресс-службе мэрии, мероприятие состоится с 15:00 до 19:00.

Весь день на площадках будут работать фотографы, аниматоры, аквагрим, организовано несколько тематических фотозон.

Также откроются интерактивные площадки: мастер-классы по «Эбру» - рисование на воде, «Дети детям» - создание игрушек, детский Free маркет (обмен игрушками), мастер-классы от центра развития детей «Галелео», фитнес-зона и семейные соревнования от спортивного клуба «State of Fitness», мастер-классы по оригами и др.

«Это семейный праздник, на котором и дети, и родители могут отдохнуть, заняться творчеством, получить новые знания и сделать фото», - рассказали организаторы.