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НовостиОбщество3 июня 2023 9:09

В сельских ДК Правдинского района нашли нарушения законодательства о пожарной безопасности

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В домах культуры, расположенных в поселках Правдинского района, обнаружили нарушения законодательства о пожарной безопасности.

С судебными исками к муниципальным бюджетным учреждениям и администрации Правдинского округа уже обратился прокурор.

Как сообщает пресс-служба областного суда, речь идет о четырех сельских ДК и ДК Правдинска, где занимаются дети и где не разработаны и не утверждены регламенты тех обслуживания систем противопожарной защиты.

Руководство обязано устранить выявленные нарушения.