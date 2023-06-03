До рекорда не хватило 0,4°C: Где в Калининградской области была самая холодная ночь

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В ночь на субботу, 3 июня, МЧС предупреждало о заморозках аж до -2 градусов. Такого похолодания, впрочем, не случилось.

В Калининграде температура воздуха опустилась до +1,8°C, до суточного рекорда не хватило 0,4°C.

Как сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области», минимальная температура воздуха была зафиксирована в Черняховске и составила +0,2°C на высоте 2м, что позволяет с большей вероятностью говорить о заморозках на растениях и почве.

А вот на прибрежных метеостанциях температура не опустилась ниже +8°C за счет влияния относительного теплой воды в море в ночные часы при западных и северо-западных ветрах (около +13...+15°C).