На территории замка Тапиау в Гвардейске разбирают двухэтажное здание

Фото: группа "Башни Востока".

На территории замкового комплекса Тапиау в Гвардейске решили частично разобрать двухэтажное здание.

Как говорится в группе «Башни Востока» в «ВКонтакте», здание клуба недопустимым образом загораживает вид на исторический корпус.

«Между тем, второй этаж на этом здании был надстроен лишь после 1960 года. Изначально оно было одноэтажным, что ясно видно на старых фотографиях. В общем, было принято решение вернуть его в первоначальный вид», - говорится в сообщении.

Крышу строения аккуратно разбирают. Она будет восстановлена на уже одноэтажном здании.

Вид на исторический корпус станет лучше при обзоре из Гвардейска, с противоположного берега реки Деймы.