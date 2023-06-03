В Зеленоградске в сквере королевы Луизы открылась летняя библиотека

. Фото: Администрация Зеленоградска

Летняя библиотека открылась в субботу, 3 июня, в Зеленоградске в сквере королевы Луизы (12+). Торжественное мероприятие началось с премьеры книг Евгения Итбаева «Песни старых дорог» и «Аквамариновый мир», а также с концерта участников клуба авторской песни «Аквамарин».

Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

В программе дня:

13:00:

- литературно-музыкальный микрофон «Город поэтов» при участии литературного объединения «Балтийские зори» города Зеленоградска, молодого литературного сообщества Калининграда и области «Поэты 39», поэтов и бардов города Зеленоградска;

До 17:00:

- вернисаж членов Союза художников России Олега Черкасова и Натальи Дю «Озарение»;

- акция книгодарения «Читающая скамейка».