В Зеленоградске в сквере королевы Луизы открылась летняя библиотека

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Фото: Администрация Зеленоградска
Летняя библиотека открылась в субботу, 3 июня, в Зеленоградске в сквере королевы Луизы (12+). Торжественное мероприятие началось с премьеры книг Евгения Итбаева «Песни старых дорог» и «Аквамариновый мир», а также с концерта участников клуба авторской песни «Аквамарин».
Об этом сообщает администрация Зеленоградска.
В программе дня:
13:00:
- литературно-музыкальный микрофон «Город поэтов» при участии литературного объединения «Балтийские зори» города Зеленоградска, молодого литературного сообщества Калининграда и области «Поэты 39», поэтов и бардов города Зеленоградска;
До 17:00:
- вернисаж членов Союза художников России Олега Черкасова и Натальи Дю «Озарение»;
- акция книгодарения «Читающая скамейка».