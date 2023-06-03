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НовостиОбщество3 июня 2023 10:21

Музей «Дом китобоя» собирает ковры для выставки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградский музей «Дом китобоя» объявил сбор ковров. Нужны ковры советского периода, в стилистике музея. Об этом говорится на страничке учреждения в «ВК».

- Друзья, у нас прохудились ковры. Вы так часто к нам ходите, это здорово! И ковры просто дали трещину. Один пришлось даже выкинуть, - рассказал руководитель музея Александр Быченко.

Кроме того, по его словам, в «Доме китобоя готовят выставку, в которой будут участвовать ковры.

Итак, если увас есть ненужный ковер, не выбрасывайте его. Музей примет его в дар.