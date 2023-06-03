В Калининградской области военные учатся стрелять под водой

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсантами провели учения – выполнили стрельбы под водой.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, подводные стрельбы в Балтийском море провели из специального оружия, пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Диверсантов имитировали ростовые макеты-мишени.

Помимо стрельб, подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, подводное ориентирования в условиях ограниченной видимости, а также осуществили подрыв учебной плавающей мины.

В тренировке участвовали более 50 военнослужащих спецподразделения.