В Черняховске сотрудники банка помогли мужчине не попасться на уловки телефонных мошенников

Сотрудники банка и полицейские Черняховска помогли не попасться на уловки мошенников местному жителю. Об этом сообщает администрация Черняховска.

Жертвой аферистов стал пожилой мужчина.

- Я был дома, на домашний телефон позвонили. Голос дочери: «Я в больнице. Я попала в аварию. У меня поломаны ребра и разбита голова, порвана губа». Я в трансе. Слышу голос ребенка, я же знаю его! Сомнений не возникло, - рассказывает мужчина. - И далее следует: «Нужны деньги». Первый взнос порядка 220 тысяч. Я побежал в банк. Она со мной постоянно была на связи. Но это, как оказалось потом, была не она.

Пытаясь получить наличные, мужчина нервничал, это привлекло внимание. Сотрудники банка смекнули неладное, деньги не выдали и вызвали полицию.

Уже сотрудники МВД помогли мужчине разобраться в случившемся. Деньги он не снял и сберег их, поняв, что имеет дело с телефонными мошенниками.

Помните! Никогда не переводите и не передавайте деньги незнакомым людям, в том числе водителям такси. Мошенники зачастую используют их в качестве посредников.

При поступлении подозрительных звонков или звонков от незнакомых людей, прервите разговор. Обсудите ситуацию с кем-нибудь из близких или обратитесь в полицию.