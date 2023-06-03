На острове Канта под мостом откроется бесплатная выставка фотографий

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде на острове Канта вечером в субботу, 3 июня, откроется бесплатная выставка фотографий (0+). Это первое в этом году мероприятие в рамках Школы фотографии и медиа-арта «Ф/школа».

Как рассказали организаторы, гостей ждут в 19:30 у ограждения спортивных площадок под мостом со стороны реки, сразу после спуска по лестнице с моста.

Выставка «Не?нужные вещи» — это результат работы участников Мастерской масштабного натюрморта мастеров Евгении Чапайкиной и Дмитрия Лукьянова, которая прошла в прошлом сезоне «Ф/школы». Участники сотрудничали с Музеем мусора, и кроме небольших натюрмортов, создали один большой пространственный натюрморт. Каждый смог увидеть его по-своему, найти свой ракурс.

Как рассказал Александр Матвеев, куратор выставки, в последние годы натюрморт стал очень популярным жанром в фотографии.

- Составляя композиции из детских игрушек, растений, строительных материалов и продуктов из холодильника, художники придали этим предметам новый смысл, сделали их объектами искусства. Возникает вопрос: бывают ли ненужные вещи? Или мы просто еще не нашли их новый смысл? – говорит Александр.

Вход свободный по регистрации. Выставка будет работать до 3 июля.