Названы самые востребованные специальности в вузах Калининградской области

В топ самых востребованных направлений в сузах Калининградской области вошли медицина, ИТ, гостиничный бизнес. В вузах региона – экономика, информатика.

Об этом рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира «Центра управления регионом» в «ВКонтакте».

- По результатам прошлой вступительной кампании в учреждениях среднего профессионального образования на первом месте были специальности медицинского профиля. Вторая история – это все, что связано с информационными технологиями: программирование, сетевое системное администрирование, дизайн. Третье крупное направление – гостиничный сервис, все специальности, которые нужны рестораторам, отельерам, туристическому и экскурсионному бизнесу в регионе, - сказала министр.

Также она отметила, что интересной для ребят в училищах остается профессия мастера по обслуживанию автомобилей.

В вузах тенденции с годами не сильно меняются.

- На первом месте – экономика, финансы, управление. На втором – все, что связано с информационными системами: бизнес-информатика, информатика и вычислительная техника, автоматизация технологических процессов и производств. Средние баллы достаточно высоки, - сказала Светлана Трусенева.