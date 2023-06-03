Эффективность МФЦ в Калининградской области признали одной из лучший в России

Минэкономразвития РФ представило результаты оценки деятельности многофункциональных центров «Мои документы». Калининградская область вошла в число регионов-лидеров по эффективности МФЦ за 2022 год.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, мониторинг осуществлялся по 4 направлениям: доступность для заявителей получения гос- и муниципальных услуг, качество, клиентоцентричность и сервисность обслуживания, а также уровень внедрения цифровых технологий и применение в МФЦ новаторских решений.

В группу МФЦ с высокой эффективностью вошли 35 регионов, включая Калининградскую область.

В нашем регионе сеть МФЦ объединяет 25 офисов, которые ведут прием заявителей всех категорий. Ежедневно в МФЦ Калининградской области обращаются порядка 4,3 тысячи человек.

За 2022 год через учреждение оказано почти 970 тысяч услуг.