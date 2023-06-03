В Калининграде пройдет просветительский фестиваль с бесплатными кинопоказами и лекциями

Образовательную программу в Калининграде запускает международный фестиваль классической музыки «Кантата», который пройдет в регионе 7-12 июня.

В рамках просветительского фестиваля состоятся открытые образовательные лекции, кинопоказы и мастер-классы для всех желающих.

Как сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму, запланировано более 20 бесплатных мероприятий, которые можно будет посетить с 8 по 11 июня.

Слушателей и зрителей ждут в Центральном парке Калининграда и в музыкальной школе академии исполнительского искусства» на острове (бульвар Солнечный, 27, корпус 4).

Подробности – здесь и здесь.