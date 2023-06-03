В Калининграде завершили ремонтные работы на месте прорыва канализации на ул. Суворова

. Фото: Калининградский "Водоканал"

На месте прорыва канализационного коллектора возле Брандербургских ворот, на пересечении ул. Суворова и Железнодорожной завершили ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба областного «Водоканала».

Позади раскопки и сварочные работы с заменой пришедших в негодность участков коллектора.

Отмечается, что слесари и сварщики работали в воде, грязи, с запашком, в глубокой яме.

«Участки прорывов были достаточно большие. Неудивительно, что за считанные минуты произошло затопление перекрестка возле Брандербургских ворот», - рассказали в «Водоканале».