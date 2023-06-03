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НовостиОбщество3 июня 2023 19:47

В Калининградской области в ночь на воскресенье возможны заморозки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в ночь на воскресенье, 4 июня, высокая вероятность заморозков на почве. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области».

«В ночные и ранние утренние часы воскресенья в условиях радиационного выхолаживания в холодной воздушной массе ожидается понижение приземной температуры воздуха на большей части области до +1...+4°C, на почве и растениях (высота 5 см) вероятны заморозки до -1...-4°C», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях отсутствия западного ветра заморозки будут вероятны по всей Калининградской области. Исключение составит лишь прибрежная линия 5-10 км.