В Калининградской области в ночь на воскресенье возможны заморозки

В Калининграде в ночь на воскресенье, 4 июня, высокая вероятность заморозков на почве. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления Калининградской области».

«В ночные и ранние утренние часы воскресенья в условиях радиационного выхолаживания в холодной воздушной массе ожидается понижение приземной температуры воздуха на большей части области до +1...+4°C, на почве и растениях (высота 5 см) вероятны заморозки до -1...-4°C», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях отсутствия западного ветра заморозки будут вероятны по всей Калининградской области. Исключение составит лишь прибрежная линия 5-10 км.