В историко-художественном музее открылся киноклуб, все показы бесплатные

В Калининграде открылся киноклуб Международного Кинофорума «Золотой Витязь» - фильмы можно смотреть в областном историко-художественном музее (12+).

Как рассказали в регионально министерстве по культуре и туризму, бесплатные кинопоказы для зрителей в Калининграде будут организованы на протяжении всего лета.

Расписание:

6 июня в 11:00

«Один в поле воин» (2021 г. 52 мин.)

Режиссер Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов.

«Лицеисты» (2020 г, 20 мин)

Режиссер: Кирилл Логинов Оператор: Сергей Карташов.

Фильм посвящен 200-летию первого и самого известного выпуска Царскосельского лицея.

17 июня в 12:00

«Первые» (2018 г., 96 мин)

Режиссер: Дмитрий Суворов

В основе приключенческого фильма лежат исторические события начала XVIII века, времени, когда мореплаватели со всего света устремились в опасные, труднейшие экспедиции для открытия новых неизведанных территорий.

«Золотой Витязь» — ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино, основанный народным артистом России Николаем Бурляевым в 1992 году.