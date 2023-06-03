В историко-художественном музее открылся киноклуб, все показы бесплатные

В Калининграде открылся киноклуб Международного Кинофорума «Золотой Витязь» - фильмы можно смотреть в областном историко-художественном музее (12+).
Как рассказали в регионально министерстве по культуре и туризму, бесплатные кинопоказы для зрителей в Калининграде будут организованы на протяжении всего лета.
Расписание:
6 июня в 11:00
«Один в поле воин» (2021 г. 52 мин.)
Режиссер Николай Бурляев, Дмитрий Чернецов.
«Лицеисты» (2020 г, 20 мин)
Режиссер: Кирилл Логинов Оператор: Сергей Карташов.
Фильм посвящен 200-летию первого и самого известного выпуска Царскосельского лицея.
17 июня в 12:00
«Первые» (2018 г., 96 мин)
Режиссер: Дмитрий Суворов
В основе приключенческого фильма лежат исторические события начала XVIII века, времени, когда мореплаватели со всего света устремились в опасные, труднейшие экспедиции для открытия новых неизведанных территорий.
«Золотой Витязь» — ежегодный кинофестиваль духовно-нравственного кино, основанный народным артистом России Николаем Бурляевым в 1992 году.