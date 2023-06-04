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НовостиПроисшествия4 июня 2023 10:21

В Калининграде пьяный водитель «Chery» устроил ДТП с пострадавшим

От удара второй автомобиль перевернулся
Сергей Богров
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП произошло около 10 часов вечера в субботу, 3 июня, на улице Суздальской в Калининграде. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, «Chery», под управлением 43-летнего водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, въехал в припаркованный на обочине «Renault». От удара французский автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

- В результате ДТП 42-летний водитель «Renault» получил телесные повреждения, - сообщили в полиции.