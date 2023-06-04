В Калининграде побит суточный рекорд температуры, державшийся 60 лет

. Фото: Александр Подгорчук

Новый суточный рекорд был зафиксирован в ночь на воскресенье, 4 июня. Температура опустилась до +2,2 градуса, что стало минимальным значением за последние 60 лет – предыдущий минимум для 4 июня был зафиксирован 1963 года (+2,8).

- По области минимальная температура была зафиксирована в Черняховске (+1,7),но наличие рекорда установить невозможно ввиду отсутствия архива суточных рекордов по данной метеостанции, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Температуры были зафиксированы на высоте 2 метров, поэтому с большей вероятностью можно говорить о заморозках на почве и растениях.