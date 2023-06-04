Сразу по окончании сезона калининградскую «Балтику» покинули три футболиста. Как сообщает пресс-служба клуба, за команду не будут выступать защитник Максим Тишкин и полузащитники Данил Кленкин и Младен Кашчелан.

Максим Тишкин входил в число ветеранов «Балтики». Футболист играл за клуб на протяжении 6 сезонов, и, с учетом матчей Кубка России, провел в футболке «балтийцев» 118 игр. На счету Максима – 4 забитых мяча.

Данил Кленкин провел за «Балтику» два сезона, отметившись за это время 6-ю мячами. Примечательно, что свой последний гол в составе «балтийцев» Данил забил во вчерашнем матче с «Велесом» (2:1).

Черногорец Младен Кашчелан выступал за «Балтику» с 2019 года, со временем став ее капитаном. В официальным матчах Младен забил три мяча. После ухода из «Балтики» Кашчелан завершил свою футбольную карьеру.