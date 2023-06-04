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НовостиПроисшествия4 июня 2023 15:31

В Калининграде произошел крупный пожар в спа-зона отеля «Робинзон»

Никто не пострадал
Сергей Богров
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Возгорание в спа-зоне отеля «Робинзон», расположенного на улице Достоевского в Калининграде, произошло около 16 часов дня. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС в своем Телеграм-канале, пожар возник на первом этаже здания.

В тушении приняли участие 17 человек личного состава, было задействовано 6 спецавтомобилей.

- Никто из людей не пострадал, - отметили в МЧС.

Напомним, всего две недели назад, 19 мая, произошел пожар в отеле «Мартон», расположенном в Большевистком переулке.