Калининградские врачи спасли человека на борту самолета во время рейса

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Инцидент произошел в самолете «Узбекских авиалиний», совершавшем рейс в Самарканд. У одной из пассажирок случился коллапс, и экипаж был вынужден по громкой связи искать медиков на борту.

Среди пассажиров оказались министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, директор кластера МЕДБИО БФУ имени Канта Михаил Агапов и главный врач инфекционной больницы нашего региона Ольга Краснова. Они летели на форум медицинских университетов Узбекистан—Россия.

- Министр отреагировал мгновенно, отказался от экстренной посадки самолета, и коллектив из трех врачей, произведя необходимые манипуляции строго по протоколу, привел пассажирку в чувство, - рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов. - Все закончилось благополучно. Врачи потом признались, что впервые вскрывали кислородный баллон новой модели на борту и испытали трудности, когда обнаружили, что штатная аптечка лайнера почти пустая.

По словам губернатора, глава минздрава и его коллеги не хотели афишировать произошедшее.

-Мы узнали об этом случайно, - уточнил Алиханов. - Гордимся калининградскими врачами! Лучшая профессия в мире.