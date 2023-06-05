Где в Калининграде получить ленточку с российским триколором

В преддверии Дня России в Калининграде начали раздавать ленточки с российским триколором. Акцию запустил областной «Водоканал».
Как сообщает пресс-служба предприятия, ленточки можно получить в Центрах обслуживания клиентов.
С 5 по 9 июня в Калининграде ленты выдают по адресам:
Советский пр-т, 107
Московский пр-т, 99
ул. Б. Хмельницкого, 57
В городах области:
Пионерский, ул. Вокзальная, д 20, пом. VI
Полесск, ул. Калининградская, 16
Светлогорск, ул. Ленина 52, пом. №4М
Янтарный, ул. Советская, 104Б, помещение К8
Черняховск, ул. Спортивная, 2
Мамоново, ул. Центральная, 8.