Где в Калининграде получить ленточку с российским триколором

В преддверии Дня России в Калининграде начали раздавать ленточки с российским триколором. Акцию запустил областной «Водоканал».

Как сообщает пресс-служба предприятия, ленточки можно получить в Центрах обслуживания клиентов.

С 5 по 9 июня в Калининграде ленты выдают по адресам:

Советский пр-т, 107

Московский пр-т, 99

ул. Б. Хмельницкого, 57

В городах области:

Пионерский, ул. Вокзальная, д 20, пом. VI

Полесск, ул. Калининградская, 16

Светлогорск, ул. Ленина 52, пом. №4М

Янтарный, ул. Советская, 104Б, помещение К8

Черняховск, ул. Спортивная, 2

Мамоново, ул. Центральная, 8.