Зеленоградск вошел в тройку городов России для экологически чистого отдыха

Определены самые экологически чистые направления в России для отдыха в июне. Исследование сервиса Твил приурочили к празднованию Дня эколога, который отмечается 5 июня.

В топ экологически чистых направлений для туристов вошел Зеленоградск – она на третьем месте после Кисловодска и местечко Голубицкая в Краснодарском крае.

Отмечается, что все города-лидеры расположены вдалеке от промышленных центров и могут гордиться своей экологией.

В пятерке лидеров также Архипо-Осиповка (Краснодарский край), Евпатория (Крым) и Пицунда (Абхазия).

На десятом месте расположился алтайский Чемал.