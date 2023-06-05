В Калининграде на набережной Трибуца посадили аллею вязов

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в минувшее воскресенье, 4 июня, высадили 16 лип мелколистных «Ранчо» на Московском проспекте и 38 саженцев вяза резиста «Ребелла» на набережной Трибуца.

Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова, которая участвовала в посадках с губернатором и чиновниками, активистами.

«Наше муниципальное предприятие «Чистота» взяло на себя обязательство поливать деревья, начиная с понедельника, потому что погода стоит очень сухая. Будем стараться, чтобы все деревья прижились», - отметила глава администрации.

Деревья сажали в рамках акции «Зеленый край», которую организовал Фонд «Благоустройство и взаимопомощь».

Всего в этом году посадят 212 деревьев и 1280 кустарников. Для этого из бюджета выделено почти 12 млн рублей.