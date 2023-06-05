В День города из Светлогорска в Калининград назначат дополнительный поезд

Расписание вечернего поезда из Светлогорска в Калининград временно изменится 10 июня, когда в Светлогорске будут отмечать День города.

Как сообщает пресс-служба КЖД, назначается поезд, который будет отправляться из Светлогорска 10 июня в 23:59, прибывать на Южный вокзал 11 июня в 1:00.

Поезд проследует в Калининград со всеми остановками.

Отмечается, что этот поезд назначен вместо последнего вечернего поезда из Светлогорска (отправление в 22:22), который в праздничную субботу курсировать не будет.