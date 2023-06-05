В Светлогорске в День города выступит группа «Мираж»

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Светлогорске в День города, 10 июня, выступит группа «Мираж». Коллектив даст концерт на главной сцене, которую установят на площади у театра эстрады «Янтарь Холл».

Об этом сообщает администрация Светлогорского округа.

Выступление группы «Мираж» намечено на 22:00. Но концерт будет идти весь день.

Общее начало концерта в 14:00. До 16:00 будут выступать творческие коллективы Светлогорского городского округа (Реченька», «Империя танца», «Каприз»), ансамбли Детской школы искусств им. А.Т. Гречанинова, Детско-юношеского центра и Дома культуры поселка Приморье, солисты Алина Локтина, Елизавета Любушкина, Светлана Горячева и Анастасия Кудашкина.

Далее на сцену выйдут:

16:10 - Banana bread

17:20 - Frijazz band

18:30 - Группа «Юность»

19:40 – Ансамбль песни и пляски Балтийского флота.

20:50 – «Танцы +»

Фейерверк состоится в 23:00.