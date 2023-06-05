Антон Алиханов заинтересовался восстановленным старинным Мирским замком в Белоруссии

. Фото: Правительство Калининградской области

В рамках официального визита в Белоруссию, делегация из Калининградской области во главе с Антоном Алихановым осмотрела объект ЮНЕСКО – музей «Замковый комплекс Мир» XVI–XX вв в Гродненской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, старинное сооружение восстанавливалось на протяжении 27 лет и является популярной туристической точкой притяжения.

«Антон Алиханов отметил, что белорусский опыт восстановления исторического объекта будет полезен Калининградской области», - сообщили в пресс-службе правительства.

Антон Алиханов подчеркнул, что многое в замке было восстановлено в последние годы, работала отдельная госпрограмма.

- Мы видим, что это замечательный объект, к которому очень бережное отношение, скрупулезно были восстановлены все детали. Нам интересно взаимодействие по линии подготовки кадров, - сказал глава региона.

Антон Алиханов отметил, что в Калининградской области тоже вовлекают много исторических объектов в оборот.

- У нас есть своя специфика. Будем обсуждать с белорусскими коллегами возможность обмена опытом и «кадровой подпитки», - сказал губернатор.