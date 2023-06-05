Опубликован график выездного приема кардиологов в Калининградской области

В Гурьевской центральной районной больнице 9 июня, в пятницу, состоится выездной прием специалистов Федерального центра высоких медицинских технологий (кардиоцентра).
Как рассказали в учреждении, консультировать пациентов будут врач-кардиолог, врач-аритмолог и врач-кардиолог детский (с УЗИ сердца у детей).
Ориентировочное время начала приема - 11.00
Следующий выездной прием состоится 16 июня в Багратионовске.
Полный график приемов – здесь.
Отмечается, что выездные консультации организованы совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области, проводятся в рамках территориальной программы ОМС, по направлению лечащего врача, для пациентов бесплатны.