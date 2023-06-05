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НовостиПроисшествия5 июня 2023 9:34

Прокуратура требует прекратить сброс сточных вод в Багратионовском районе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

При сбросе сточных вод в ручей в поселке Совхозное Багратионовского района природоохранная прокуратура зафиксировала нарушения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки были установлены признаки интенсивного загрязнения водоема и факт сброса сточных вод в ручей и канал от производственной деятельности предприятий ООО «ГК Атлантис» и ООО «БалтАгрос».

Более того, в отношении «БалтАгрос» уполномоченным органом не принималось решение о предоставлении водного объекта в пользование.

Предприятия теперь должны устранить нарушения.

Далее будет рассчитан причиненный ущерб и поднимется вопрос о его взыскании в суде.