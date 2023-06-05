Антон Алиханов и Александр Лукашенко обсудили вопросы транспортной логистики

Александр Лукашенко и Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

В Минске 5 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стороны обсудили отношения между Белоруссией и регионом: экономические, культурные.

Отдельной темой стали вопросы транспортного транзита, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор напомнил, что в связи с санкциями Евросоюза у Калининградской области существенно изменилась логистика, что сегодня действует механизм субсидирования морских перевозок в регион.

- Важно, чтобы он распространялся и на белорусские товары, – сказал Антон Алиханов. – В Калининградскую область поступают из республики строительные материалы, цемент, щебень, техника и многое другое. Мы также выстраиваем систему поставок белорусской сельхозпродукции на наш рынок, прямых договоренностей с крупнейшими калининградскими торговыми сетями и с производителями Беларуси.

- Предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов автомобильным и ЖД-транспортом как из России, так и из Белоруссии – это попытка была обречена на провал. Сейчас мы в этом абсолютно убеждены. Как бы нас не пытались разделить искусственными барьерами, ничего у них не получится. Мы преодолеваем эти сложности. Мы блюдем интересы Беларуси и России. Руководство балтийских государств должны это прекрасно понимать, - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что между республикой и западным российским регионом накоплен потенциал в промышленности, в производственной кооперации и в области других направлений.

- Мы можем значительно прибавить, и возможностей у нас достаточно. Мы подошли к 500 миллионам долларов товарооборота, но можем больше в рамках новых инфраструктурных проектов.

Он отметил, что белорусские предприятия готовы участвовать в конкурсах на закупку грузовиков, сельскохозяйственной, строительной, дорожной и другой техники, а также станков и комплектующих.