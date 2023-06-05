Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 5 июня

В Калининграде в понедельник, 5 июня, запланирован ряд отключений электроэнергии.

Так, для модернизации оборудования подстанций до 13.00 без электричества остались ул. Д. Донского 7-11, пр-кт Гвардейский 22 и ул. Бассейная 40 (школа № 21), 42-44;

До 18.00 отключены от электричества дома по адресам:

- ул. Косм. Леонова 12, 16- 20, ул. Полк. Сафронова 2-6, 2а, 3-5, 6а, ул. Зоологическая 20, 27а, 29, 33-35, пер. Зоологический 2-4, 2а, ул. Чайковского 43, 50-52, пр-кт Мира 26;

С 13.30 до 18.00 без света останутся: пл. Калинина 29-37, пр-кт Калинина 1-5, 2, 6-10, 7-27, 29-33, пер. Калинина 2-10, ул. Ольштынская 2-22.

Также, по данным городской администрации, сегодня с 13.30 до 18.00 отключат светофоры на перекрестке Тополиная аллея - пр-кт Калинина – Киевская, также светофор у дома ул. Киевская, 17 (на выезде из троллейбусного депо).