В Калининграде задержали курьеров телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 1,1 млн рублей

Калининградские полицейские задержали трех подельников телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, они обманули пенсионеров на сумму более 1,1 млн рублей.

Пожилым людям звонил неизвестный, представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их родственники совершили ДТП, поэтому срочно нужны деньги, чтобы их «отмазать».

Отмечается, что одного из злоумышленников задержали возле банкомата, помешав ему отправить похищенные у 87-летнего пенсионера 200 тыс рублей.

Интересно, что все трое задержанных оказались бывшими одноклассниками, которые решили быстренько и легко подзаработать.