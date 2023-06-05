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НовостиПроисшествия5 июня 2023 10:28

В Калининграде задержали курьеров телефонных мошенников, обманувших пенсионеров на 1,1 млн рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградские полицейские задержали трех подельников телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, они обманули пенсионеров на сумму более 1,1 млн рублей.

Пожилым людям звонил неизвестный, представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их родственники совершили ДТП, поэтому срочно нужны деньги, чтобы их «отмазать».

Отмечается, что одного из злоумышленников задержали возле банкомата, помешав ему отправить похищенные у 87-летнего пенсионера 200 тыс рублей.

Интересно, что все трое задержанных оказались бывшими одноклассниками, которые решили быстренько и легко подзаработать.