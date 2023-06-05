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НовостиОбщество5 июня 2023 10:57

В Калининградской области конкурс на педагогические специальности – шесть человек на место

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области становятся все популярнее педагогические специальности. Растет конкурс при поступлении в учебные заведения.

Об этом рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира «Центра управления регионом» в «ВКонтакте».

- Мне очень импонирует то, что поступление на педагогические специальности последние годы набирает обороты. Сейчас средний конкурс составляет более 6 человек на место. Ребята видят для себя это направление очень перспективным, - сказала министр.

Отметим, в топ самых востребованных направлений в сузах Калининградской области вошли медицина, ИТ, гостиничный бизнес. В вузах региона – экономика, информатика.