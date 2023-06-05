В Калининградской области вузы и сузы предоставят более 4 тысяч бюджетных места

В Калининградской области учебные заведения в этом году предоставят более 4 тысяч бюджетных мест. Это существенно больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира «Центра управления регионом» в «ВКонтакте».

- Количество контрольных цифр приема в учреждениях среднего и высшего образования в этом году на территории региона увеличилось. В прошлом году за счет бюджета было выделено 2313 мест для высшего образования. В этом – 4044 бюджетных места, - сообщила Светлана Трусенева.

Она отметила, что при этом число выпускников по сравнению с прошлым периодом в регионе не выросло.

Существуют и платные места в учебных заведениях.

- Если говорить про систему высшего образования, то около 6.5 тысяч мест сегодня готовы предоставить вузы Калининградской области для выпускников Российской Федерации, в том числе выпускников Калининградской области, - сказала министр.