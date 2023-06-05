Министр – о камерах наблюдения на ЕГЭ: Дети привыкли жить в этом мире

Дети, которые сдают экзамены, никак не реагируют на камеры наблюдения, которые осуществляют запись. Об этом рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира «Центра управления регионом» в «ВКонтакте».

- Дети никаким образом не реагируют на эти камеры. Они привыкли жить в этом мире. Сегодня вся территория города, территории наших муниципальных образований покрыты видеонаблюдением. Камеры «Безопасного города» позволяют не допускать много преступлений. Это большое благо и достижение, - сказала министр.

Светлана Трусенева отметила, что во время передачи и хранения информации соблюдаются все требования к государственным информационным системам.

Запись, напомним, осуществляется во время проведения ГИА и ЕГЭ.

Министр отметила, что камеры нужны в первую очередь для того, чтобы рассматривать все спорные вопросы, которые могут возникнуть на экзамене.

- Мы с 2002 года проводим эти процедуры. Это реальный инструмент, - сказала она.