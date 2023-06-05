В КЖД опровергли информацию о взрыве на путях в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в понедельник, 5 июня, несколько каналов сообщили о взрыве на железнодорожных путях неподалеку от исправительной колонии. Однако, официально эту информацию не подтвердили.

- Эту информацию я не подтверждаю. Никаких ограничений по движению у нас нет. После появления этой «утки» прошел поезд, машинист никаких замечаний не сообщил, - сказал «Комсомолке» руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин.

Он отметил, что не знает, кто распространил информацию о ЧП.

- Не знаю, откуда они ее взяли и как «привязали» к рельсам. У нас поезд прошел. Все нормально. Работаем по графику, - сказал руководитель пресс-службы.