В правительстве прокомментировали информацию о взрыве на ж/д путях в Калининграде

В правительстве Калининградской области назвали фейком информацию о взрыве на ж/д путях на проспекте Победы.

Как рассказал руководитель пресс-служба регионального правительства Дмитрий Лысков, в 12.32 от оператора Системы 112 поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях на проспекте Победы, 205 произошел взрыв с последующим задымлением. Информацию передали местные жители.

На место направлено отделение ПСЧ-5, специалисты главного управления МЧС.

«По прибытию группы на место, следов и признаков взрыва не обнаружено. Повреждений не зафиксировано», - сообщил Дмитрий Лысков.

Ранее информацию опровергли в КЖД.