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НовостиОбщество5 июня 2023 12:24

На историческом здании на ул. Зоологической восстановили первоначальный облик крыши

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В региональном Фонде капремонта это преобразование уже назвали новой архитектурной победой.

Благодаря сохранившимся фотографиям на доме на улице Зоологической, 47-47А удалось не только отремонтировать крышу, но и восстановить ее исторический облик.

- Теперь дом украшают фронтоны и ромбовидный фальц с узором, - рассказали в Фонде капремонта.

Продолжаются работы по ремонту фасада. Рабочие очищают кирпич, восстанавливают утраченную кладку, расшивку швов. Зданию хотят вернуть былой архитектурный лоск.

Также в планах за счет средств из областного бюджета восстановить исторический забор.