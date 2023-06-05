На историческом здании на ул. Зоологической восстановили первоначальный облик крыши

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В региональном Фонде капремонта это преобразование уже назвали новой архитектурной победой.
Благодаря сохранившимся фотографиям на доме на улице Зоологической, 47-47А удалось не только отремонтировать крышу, но и восстановить ее исторический облик.
- Теперь дом украшают фронтоны и ромбовидный фальц с узором, - рассказали в Фонде капремонта.
Продолжаются работы по ремонту фасада. Рабочие очищают кирпич, восстанавливают утраченную кладку, расшивку швов. Зданию хотят вернуть былой архитектурный лоск.
Также в планах за счет средств из областного бюджета восстановить исторический забор.