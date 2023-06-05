На историческом здании на ул. Зоологической восстановили первоначальный облик крыши

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В региональном Фонде капремонта это преобразование уже назвали новой архитектурной победой.

Благодаря сохранившимся фотографиям на доме на улице Зоологической, 47-47А удалось не только отремонтировать крышу, но и восстановить ее исторический облик.

- Теперь дом украшают фронтоны и ромбовидный фальц с узором, - рассказали в Фонде капремонта.

Продолжаются работы по ремонту фасада. Рабочие очищают кирпич, восстанавливают утраченную кладку, расшивку швов. Зданию хотят вернуть былой архитектурный лоск.

Также в планах за счет средств из областного бюджета восстановить исторический забор.