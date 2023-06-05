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НовостиПроисшествия5 июня 2023 14:24

Житель Правдинского района угнал микроавтобус, оставленный хозяином на обочине

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Правдинском районе. Там мужчина оставил грузовой «Фиат» на обочине и отлучился ненадолго. Когда он вернулся, микроавтобуса стоимостью 100 тыс рублей не было.

Водитель пожалел, что оставил ключи в салоне автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, автомобиль был обнаружен во дворе одного из домов в поселке Дальнее.

«Владелец домовладения пытался отрицать свою причастность к совершению данного преступления, однако в ходе обыска в его жилище были обнаружены ключи от машины», – рассказали в полиции.

Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.