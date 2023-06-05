На острове Канта первое бесплатное занятие по йоге собрало больше 400 человек

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на острове Канта 4 июня открылся проект «Йога в парке». Бесплатное занятие собрало в первый же день более 400 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что следующее занятие состоится 11 июня в 10:00 и будет проходить одновременно на 4 площадках Калининграда: остров Канта (большая поляна слева от Кафедрального собора) - тренировка Sanshiro (Вячеслав Сугако), парк Победы за мемориалом 1200 Гвардейцам - хатха йога (Юлия Капуста), парк Центральный на поляне рядом с эстрадой - йога: сила и гибкость (Ксения Кан), парк Южный на поляне слева от Центра спорта - йогатерапия позвоночника (Юлия Михайлова).

Занятия проводятся бесплатно, приглашаются все желающие. При себе иметь коврик и воду.