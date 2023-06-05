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НовостиОбщество5 июня 2023 14:51

Больше тысячи 11-классников написали в Калининградской области ЕГЭ по физике и истории

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области ЕГЭ по физике и истории выбрали 1 012 выпускников. В день экзамена было задействовано 17 пунктов, один из которых организован на дому.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобра, работу по истории выполняли 568 человек. В ЕГЭ по физике участвовали 444 11-классников.

Результаты выпускники получат не позднее 21 июня.

В министерстве отметили, что экзамены проходят в штатном режиме, нарушений порядка проведения ЕГЭ не выявлено.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля. Ребята уже написали ЕГЭ по биологии, литературе, географии, русскому языку и математике. Испытание по обществознанию пройдет 8 июня.