Больше тысячи 11-классников написали в Калининградской области ЕГЭ по физике и истории

В Калининградской области ЕГЭ по физике и истории выбрали 1 012 выпускников. В день экзамена было задействовано 17 пунктов, один из которых организован на дому.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобра, работу по истории выполняли 568 человек. В ЕГЭ по физике участвовали 444 11-классников.

Результаты выпускники получат не позднее 21 июня.

В министерстве отметили, что экзамены проходят в штатном режиме, нарушений порядка проведения ЕГЭ не выявлено.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля. Ребята уже написали ЕГЭ по биологии, литературе, географии, русскому языку и математике. Испытание по обществознанию пройдет 8 июня.