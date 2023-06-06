С 3 июля запустят поезд «Калининград – Челябинск»

С 3 июля будет ходить поезд сообщением Калининград – Челябинск – Калининград. Как сообщили в пресс-службе КЖД, это сезонное направление, которое будет действовать до 31 августа.

Из Калининграда поезд будет отправляться с 3 июля по 28 августа по понедельникам в 09:27 (здесь и далее – время местное) и прибывать в Челябинск по четвергам, в 06:18.

В обратном направлении, из Челябинска, поезд будет отправляться с 6 июля по 31 августа по четвергам в 23:00 с прибытием в Калининград по воскресеньям, в 13:37.

В КЖД напомнили, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву транзитом без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства.