В Калининградской областной библиотеке 6 июня пройдут выставки и экскурсии в честь Пушкинского дня

Калининградская областная научная библиотека подготовила специальную программу 6 июня, в День русского языка и Пушкинский день в России. Мероприятие в 12.00 начнется у памятника Пушкину в сквере на пересечении ул. Леонова и Чайковского. Продолжится программа уже в библиотеке на проспекте Мира, 9/11.

Как рассказали организаторы, в течение дня на первом этаже библиотеки работает Региональный центр всероссийского музея А.С. Пушкина. Пользователи библиотеки получат доступ к электронным коллекциям, виртуальным выставкам, тематическим онлайн-лекциям, посвященным изучению жизни и творчества поэта.

С 14:30 до 17:30 в лекционном зале – кураторские экскурсии по выставке «Гордость России: выдающиеся выпускники «Пушкинского лицея». Участие свободное.

В Региональном центре Президентской библиотеки желающие могут познакомиться с коллекцией цифровых копий книг, статей, архивных документов.

О возможностях поэтического языка с 15:30 в Президентской библиотеке в онлайн-формате расскажут поэты Герман Власов и Полина Кондратенко.