В Калининграде хотят поставить четыре зарядные станции для электромобилей

В Калининграде появятся четыре зарядные станции для электромобилей: на ул. Азовской (у парка «Юность»), на Старопрегольской набережной (у Музея изобразительных искусств), на улице Согласия, 39 (у ДС «Янтарный»), на ул. Колоскова (напротив зоопарка).

Информация об этом размещена на Госзакупках. Начальная стоимость контракта составляет 19 млн 944 тыс. рублей. Заказчик – «Россети Янтарь».

Планируется не только установка электрозарядных станций для электромобилей, но и благоустройство территорий возле них.

В планах также провести обучающий семинар для сотрудников и 2 года гарантийно обслуживать зарядные станции.

Конкурсные заявки от участников принимают до 13 июня. Срок выполнения работ – 90 дней.