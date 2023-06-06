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НовостиОбщество6 июня 2023 7:10

Больше половины калининградцев выступили за ограничение скорости электросамокатов в городе

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Большинство калининградцев (55%) высказались з ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч. Также горожане за запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться самокатами до 18 лет.

Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Интересно, что чаще других запреты поддерживают женщины и респонденты с детьми, которые опасаются ха их безопасность.

Как и следовало ожидать, опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов чаще, чем старшее поколение.

Ранее депутаты предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч. Инициативу уже поддержали в СКР.